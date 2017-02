México debe mantener el TLC: Luis de la Calle

El ex subsecretario de Negociaciones Comerciales de la Secretaría de Economía de México, Luis de la Calle Pardo, puntualizó que México debe conservar una economía abierta y mantener Tratados de Libre Comercio (TLC) con Canadá, Australia, Japón, Brasil y Argentina, independiente de las negociaciones con Estados Unidos.



Mencionó que para impulsar el desarrollo de México es necesario que el país cuente con buena logística, producir gas natural, educación y conservar el estado de derecho.



Puntualizó que México debe mostrar estabilidad y no debería echar atrás las reformas estructurales, además, aseguró que el presidente de Estados Unidos Donald Trump teme a nuestro país ya que el es una potencia Industrial.



Agregó que en caso de que la nación norteamericana abandone el TLC no le convendría ya que a diferencia de lo que se piensa E.U tiene mayores empresas invirtiendo en nuestro país, además de que para retirarse tienen que anunciarlo con 6 meses de anticipación y el Libre Comercio seguirá entre los otros dos países México y Canadá.



“Lo que ocurrirá a México después de las negociaciones con Estados Unidos el 90% depende de lo que hagamos como país y el 10% de los resultados”, expresó.



Actualmente México es un potencia industrial y tiene el 14% del comercio en el país norteamericano.