Exige CCE y Senadores a Peña Nieto no recibir a funcionarios de Estados Unidos cómo medida de rechazo

El líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en compañía de senadores de República, hicieron un llamado a Enrique Peña Nieto para que no sea él quien reciba a los secretarios de Estados Unidos, Rex Tillerson y John Kelly.



Juan Pablo Castañón, Gabriela Cuevas y Miguel Barbosa, indicaron que la medida debe ser aplicada como muestra del rechazo al endurecimiento de las políticas migratorias impuestas por el gobierno encabezado por Donald Trump.



Sobre el punto, Castañón pidió al Ejecutivo federal que sean los secretarios mexicanos quienes se reúnan con sus homólogos de Estado y de Seguridad Nacional norteamericanos.



“Cada quien en su tiempo y cada quien en su canal. El presidente tiene sus propios secretarios que tengan el diálogo que corresponda”, indicó el representante de la iniciativa privada.



La postura fue respaldada por la senadora panista Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien consideró que no hay condiciones para el encuentro, el cual podría darse “cuando las cosas empiecen a caminar mejor y pueda haber un diálogo civilizado, racional y constructivo con el presidente estadounidense”.



Por su parte el coordinador de la bancada del PRD, Miguel Barbosa, afirmó que Tillerson y Kelly no son bienvenidos, pues su presencia “ante un ambiente de amenazas y de hostilidad desde su gobierno, los hace que no sean bienvenidos”.





CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS



http://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/02/22/piden-senadores-y-empresarios-que-pena-no-se-reuna-con-secretarios-de-eu