Van 3 años de una fuga de drenaje sin atender en Coatzacoalcos

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-22-19:11:55 Coatzacoalcos Así luce el drenaje en la calle 10 de Julio, ubicada entre 21 de Marzo y 20 de Junio, de la colonia San Silverio

Más de tres años sin atender por la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), es lo que lleva una fuga de drenaje en la colonia San Silverio, misma que abarca media cuadra y afecta al menos a 30 vecinos, quienes están conectados a éste y ya se encuentra totalmente azolvado.



Una de las afectadas comentó que la fuga abarca al menos media cuadra de la calle 10 de julio, por lo que necesitan que ésta se desazolve cuanto antes, ya que los fétidos olores son insoportables.



“Metieron el drenaje y la gente se empezó a conectar, pero no tiene salida, entonces el agua negra sale de las alcantarillas, en tiempo de lluvias se hace un arroyo de aguas negras, los niños luego se ensucian los zapatos y sus calcetines, es una pestilencia que tenemos… ya tiene tres años y medio”, comentó Mauricia Reyes Mixtega, vecina de la colonia San Silverio.



En ese sentido, Reyes Mixtega indicó que se reportó a la CMAS desde ese tiempo y se desazolvó, sin embargo, debido a que aseguran que la alcantarilla no tiene salida hacia ningún drenaje las fugas de aguas negras son una constante.



“Se tapa la tubería y el arroyo vuelve otra vez… los niños se han enfermado de calentura por causa de esas aguas negras, ya no podemos comer con las puertas abiertas porque el olor es fuerte… somos como unas 30 personas afectadas, es todo lo que es la calle, nos afecta porque ahí tenemos que caminar”, recalcó la vecina, quien añadió que no han solicitado apoyo al municipio ni a CMAS, pero requieren de su presencia para solucionar el problema de aguas residuales.