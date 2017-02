Lo desaparecieron con todo y taxi en Acayucan Tweet Desconocidos robaron con violencia el taxi 1194 de Acayucan y presuntamente privaron de su libertad al conductor Alberto Jorge Prado, de 41 años de edad, quien no aparece desde la noche de este lunes, según denunciaron sus familiares. Acayucan - 2017-02-22 19:08:26 - Redacción / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-22-19:09:09 Acayucan Personas desconocidas robaron el taxi 1194 de Acayucan y presuntamente privaron de su libertad al chofer Alberto Jorge Prado. Desconocidos robaron con violencia el taxi 1194 de Acayucan y presuntamente privaron de su libertad al conductor Alberto Jorge Prado, de 41 años de edad, quien no aparece desde la noche de este lunes, según denunciaron sus familiares.



Datos recabados por Imagen del Golfo indican que el robo del taxi, que es propiedad del sobrino de Oscar Ayala González, Fernando Olmos Ayala, ocurrió durante la noche del pasado lunes en esta ciudad de Acayucan.



Reyna Reyes Isidro, esposa del ruletero denunció los hechos ante la Fiscalía local de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de este distrito.



Jorge Prado, es originario y vecino de la colonia Chichihua, de esta ciudad y cuando ocurrió el robo de la unidad motriz presuntamente se dirigía a Sayula de Alemán.



Al momento del robo, las autoridades preventivas realizaron un operativo sin embargo ya pasaron más de 48 horas y no aparece ni el taxi ni el chofer, por lo que la familia se encuentra preocupada y temen que le pase algo malo. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

