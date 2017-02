Campesinos de Hueyapan se oponen a pagar impuestos

Autoridades de las congregaciones y ejidos de Soncoavital, El Chamizal, Los Mangos y Santa Rosa Loma Larga, considerados zona indígena popoluca de esta municipalidad, no pagarán el impuesto predial de este año sino hasta el otro, ante la negativa de los tres niveles de gobierno de realizar obra social en esas comunidades.



Las autoridades comunitarias y ejidales enviaron un escrito al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, con copia al alcalde Lorenzo Velázquez Reyes, el 30 de enero pasado, señalando que no cubrirán esa contribución porque por más que han solicitado acciones de gobierno e infraestructura social y no se les ha realizado ninguna de ellas que sirva para mejorar a las congregaciones y otorgue una mejor vivienda y vida a sus familias.



Los campesinos han dicho que cubrirán ese impuesto hasta el próximo año y sólo lo harán sin los recargos que se impone cuando no se cubre a tiempo ese gravamen.



Junto a esa queja existe otra donde los campesinos señalan que al acudir al palacio municipal, difícilmente son atendidos por el síndico Fidel Ángel Franyutti Vaca o el alcalde.