Polémica por ‘indirecta’ del ‘potrillo’ Vs Luis Miguel

Al parecer Alejandro Fernández hizo uso de sus redes sociales para enviarle un mensaje a Luis Miguel, que fue considerado como una dura indirecta, referente al problema legal que ambos enfrentan actualmente.



Al parecer Alejandro Fernández hizo uso de sus redes sociales para enviarle un mensaje a Luis Miguel, que fue considerado como una dura indirecta, referente al problema legal que ambos enfrentan actualmente.



"Me encanta tener al Sol en mis manos", escribió Fernández junto a una imagen, donde simula sostener un atardecer con su propia mano.



De manera inmediata, miles de cibernautas atribuyeron esta publicación a la demanda que "El Potrillo" entabló contra "Luismi", por incumplimiento de contrato.



Asimismo, seguidores de Luis Miguel consideraron de mal gusto que en medio de una batalla legal, el cantante se burle de esta situación.



Hasta el momento, Alejandro Fernández no ha señalado nada al respecto.



