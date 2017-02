Premios Brit homenajearán a George Michael

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-22-13:35:03 Londres foto tomada de: http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/premios-brit-homenajearan-a-george-michael

Michael cerró un año funesto para la música que arrancó con la muerte de su compatriota Bowie.



En consonancia con un año 2016 marcado por las muertes de grandes estrellas, los premios británicos Brit homenajearán este miércoles a George Michael y podrían tener en David Bowie a su gran ganador.



Para completar la terna, el canadiense Leonard Cohen podría llevarse el premio a mejor solista masculino extranjero.



“Los Brit rendirán tributo a George Michael esta noche, un verdadero icono musical británico”, anunciaron los organizadores de los premios más importantes de la industria musical británica.



Michael, fallecido el 25 de diciembre de 2016 a los 53 años de edad, cerró un año funesto para la música que arrancó con la muerte de su compatriota Bowie en enero, y siguió con las de Prince, Cohen, o Glenn Frey, de los Eagles.



A Bowie le dio tiempo de publicar un buen disco, “Blackstar”, antes de morir el 10 de enero a los 69 años, y es candidato a mejor álbum del año y mejor artista individual masculino.



En la primera categoría competirá con el rapero Skepta y su disco “Konnichiwa” —que ganó el premio Mercury, antesala de los Brit—, la banda The 1975, y su disco “I Like It When You Sleep For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It”, con Kano y “Made In The Manor”, y Kiwanuka por “Love and Hate”.



La reinvidicación del “grime”



El premio a Skepta lo fue también para el “grime”, “mugre” o “suciedad” en inglés, una variante particularmente energética del hip hop muy popular en los barrios de Londres que tuvo en Dizzee Rascal, y que funciona muy al margen de los canales habituales de la industria, con radios piratas y ediciones independientes.



El género podría verse de nuevo reivindicado, porque Skepta, de 34 años, cuyo verdadero nombre es Joseph Junior Adenuga y anda por su cuarto disco, es el favorito a alzarse con el premio al mejor álbum, y otros exponentes del “grime”, como MCs Stormzy y Kano, son también candidatos.



Ed Sheeran, Little Mix, Katy Perry y Bruno Mars actuarán en la gala, que tendrá lugar por la tarde en el pabellón O2 Arena de la capital británica y será presentada por el cantante canadiense Michael Bublé.



En el recuerdo, está la victoria de Bowie en la categoría de mejor artista masculino de 2014, cuando envió a recoger el premio a la modelo Kate Moss con un mensaje pidiendo a los escoceses que siguieran en el Reino Unido, unos meses antes del referéndum de independencia.



En esta edición, Bowie es favorito en la misma categoría.



En su equivalente femenino, el premio a la mejor artista individual compiten Ellie Goulding, Emeli Sande, Anonhni, Lianne La Havas y Nao.



Adele, reciente triunfadora en los Grammy estadounidenses, lo fue igualmente en los Brit de 2016, con cuatro galardones.



Radiohead es candidato a mejor banda británica, junto a Little Mix, The 1975, Bastille y Biffy Clyro.



Los candidatos a mejor grupo internacional son Drake and Future, Kings of Leon, Nick Cave and the Bad Seeds, A Tribe Called Quest y Twenty One Pilots.



Finalmente, las candidatas a mejores solistas femeninas son las hermanas Beyonce y Solange, que tendrán enfrente a la francesa Christine And The Queens, a Rihanna y a Sia.



