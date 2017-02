Refuerzan la seguridad por Carnaval en Veracruz Tweet Con el inicio de las fiestas del Carnaval de Veracruz se reforzaron los operativos no solo de seguridad sino también para retirar a las personas que intenten acampar en las playas Veracruz - 2017-02-22 13:21:44 - Laura Morales / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Con el inicio de las fiestas del Carnaval de Veracruz se reforzaron los operativos no solo de seguridad sino también para retirar a las personas que intenten acampar en las playas.



Juan Bosco Pérez Acasuso, director de Turismo del ayuntamiento porteño, comentó que no se permitirá pernoctar en el “camarena” por lo que a través de la Fuerza Civil, Protección Civil y otras corporaciones habrá retiro de personas.



“Es una fiesta que atrae a muchísima gente a nuestra ciudad, se espera la llegada de alrededor de 150 mil personas por desfile a lo largo de los 4 kilómetros del paseo y de manera coordinada como ya lo estuvimos trabajando con las fuerzas estatales, federales, de la Marina y fuerza Civil se estarán haciendo rondines también con Protección Civil”.



Recordó que la fiesta es en la zona del bulevar y la gente ingiere bebidas alcohólicas por lo que habrá restricciones y vigilancia a través de los tres órdenes de gobierno.



Sobre la ocupación hotelera mencionó que los empresarios del ramo reportan lleno total en los hospedajes de la zona costera mientras que al interior de la ciudad como en la colonia Centro y Zaragoza aún hay habitaciones disponibles y esperan que conforme se acerque el fin de semana también se llenen.



Comentó que esperan al menos 150 mil persona por desfile sobre todo los del sábado y domingo que es cuando arribará la mayor cantidad de personas.

Confirmó el apoyo de más de 3 mil elementos de los tres órdenes de gobierno para salvaguardar la integridad física y patrimonial de los asistentes.



El jueves se presentará Luz Elena González y Braulio Ledezma en la coronación de los Reyes Infantiles en el zócalo de la ciudad.



El viernes será la coronación de del resto de la Corte Real en el malecón; el sábado se desarrollará el primer desfile de carnaval a partir de las 6 de la tarde y a las 10 de la noche se presentará en el evento masivo Willi Colón.

