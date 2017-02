CFE ‘perdonará’ a morosos del Sur: Resistencia

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-21-21:21:06 Coatzacoalcos Según Resistencia Civil, la CFE condonará la deuda de 75 mil usuarios en el sur

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), podría condonar el millonario adeudo que tienen alrededor de 75 mil usuarios con la empresa en el sur de Veracruz; se espera que a partir del próximo mes, la deuda desaparezca, y los usuarios inicien una nueva cuenta.



Alfredo Basurto Hernández, representante de la Coalición Regional de Resistencia Civil en la zona sur, informó que este lunes tuvieron una reunión con altos funcionarios de la CFE, en la que se firmó una minuta, donde piden que la deuda que tienen los integrantes de Resistencia Civil con la empresa, sea condonada, para poder comenzar a pagar los bimestres con normalidad.



“En el 2002 iniciamos la resistencia civil, el no pago por las altas tarifas que existían, hasta que no hubiera una reclasificación de la tarifa eléctrica”, dijo.



Sin embargo, con los cambios de transición que vienen para la empresa, les urge ponerse al corriente para que el monto no se incremente.



Este convenio será firmado dentro de dos semanas, y en un mes entrará en vigor. Para esa fecha, la CFE dejará a un lado los recibos de luz atrasados desde el 2002, e iniciará la cuenta con el siguiente bimestre.



Aunque no precisó el monto total de la deuda, destacó que hay usuarios que deben hasta cien mil pesos, por lo que la suma es millonaria.



De acuerdo con el dirigente regional de Resistencia Civil, tan sólo en esta organización hay alrededor de 35 mil usuarios, desde Las Choapas hasta Acayucan, de los cuales, alrededor de 6 mil pertenecen a Coatzacoalcos.



Sin embargo, precisó que todos los usuarios a los que se les haya retirado los medidores, también pueden ser beneficiados con el plan ‘borrón y cuenta nueva’, por lo que más de 75 mil usuarios del sur podrían ser beneficiados con esta condonación.





PIDEN AJUSTE TARIFARIO



Según Basurto Hernández, los municipios sureños con mayor resistencia, son Tatahuicapan y Cosoleacaque, donde -además de Coatzacoalcos- buscan la tarifa 1F (servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados).



“Nosotros rebasamos los 35 grados centígrados de temperatura, entonces es lógico que necesitamos una reclasificación y una tarifa justa, porque necesitamos tener un refrigerador, un ventilador, un clima”, apuntó.



Este esquema, ya se ha dado en otros Estados de la República, por lo que ve viable que pueda entrar en vigor en esta zona de Veracruz.