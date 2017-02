Sin dejar rastro, desaparecen seis personas cuando se trasladaban de Reynosa a Monterrey

Al menos seis personas, entre familiares y amigos, desaparecieron cuando se transportaban juntas de la ciudad de Reynosa a Monterrey, sin que se conozca hasta ahora su paradero, informa Proceso.



Aldo Fasci Zuazua, vocero de Seguridad estatal, informó que estas personas salieron del municipio de Apodaca el pasado 7 de febrero a una fiesta, pero el 9, cuando regresaban se perdió comunicación con ellos y hasta ahora no se sabe dónde están.



El funcionario señaló que familiares de las personas desaparecidas –integrantes de cuatro familias– presentaron tres denuncias tanto en Tamaulipas como en Nuevo León y, hasta donde se sabe, nadie los ha contactado para demandar el pago de algún rescate.



“Estamos en coordinación con las autoridades de los dos estados para la búsqueda y localización de estas personas. Lo único que sabemos es que desaparecieron el día 7, cuando venían para acá de Monterrey. Son seis personas, nadie ha pedido rescate. Los familiares estaban hablando con ellos y de repente se cortó la comunicación cuando venían de allá para acá”, explicó Fasci Zuazua.



El vocero se reservó los nombres de las personas desaparecidas; aunque comentó que se presume que desaparecieron en Tamaulipas, en algún punto de los 30 kilómetros que dividen la ciudad de Reynosa con el municipio de General Bravo, Nuevo León.



Los familiares explicaron que dejaron pasar una semana con la esperanza de que los ausentes se reportaran, pero luego de que no dieron señales, denunciaron su desaparición por la vía penal.



Varios de ellos acudieron hoy a las instalaciones de la Procuraduría de Nuevo León a entregar muestras de sangre, para obtener pruebas de ADN que serán cotejadas con cadáveres no identificados que hayan encontrado las autoridades de los dos estados.









http://www.proceso.com.mx/475253/denuncian-desaparicion-seis-personas-reynosa-monterrey