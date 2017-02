Sin aparecer mujer secuestrada en Minatitlán Tweet Sigue sin aparecer una dama que hace cinco días fue plagiada por sujetos no identificados en la ciudad de Minatitlán, quienes con lujo de violencia la subieron en un automóvil y se le llevaron con rumbo desconocido Minatitlán - 2017-02-21 20:02:15 - Redacción / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-21-20:04:33 Coatzacoalcos Fémina supuestamente plagiada sigue desaparecida Sigue sin aparecer una dama que hace cinco días fue plagiada por sujetos no identificados en la ciudad de Minatitlán, quienes con lujo de violencia la subieron en un automóvil y se le llevaron con rumbo desconocido.



La fémina, presuntamente salía de sus labores habituales a bordo de su automóvil para dirigirse a su domicilio, siendo interceptada en alguna de las calles de la ciudad, y según testigos, con amenazas le ordenaron que detuviera la marcha de la unidad para luego bajarla y llevársela en otro vehículo.



Han trascurrido cinco días y nada se sabe de su paradero, además, los familiares no denunciaron la desaparición de la dama plagiada por personas desconocidas.

