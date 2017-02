Removerán a ‘Alcance Victoria’ en Coatzacoalcos

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-21-19:46:56 Coatzacoalcos En este lugar se construirán los dormitorios de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)

A más de 23 años de servicio en el ex penal de Palma Sola, la agrupación “Alcance Victoria”, tendrá que abandonar el inmueble luego de ser notificados que en el predio serán construidos los dormitorios de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).



Esta noticia la dio a conocer su director Marco Antonio Chávez Centeno, quien señaló que desde hace varios años han recibido a jóvenes y adultos con problemas de acción de la zona sur.



“Desde hace un mes y medio el ayuntamiento nos notificó que debemos de desalojar el albergue ya que aquí construirán lo que serán los dormitorios de los elementos policiacos”, señaló.



El encargado de la agrupación, señaló que la petición del ayuntamiento fue de manera correcta ya que no tienen ningún problema con la autoridad local, por lo que en los próximos meses se mudaran del inmueble.



Dentro de este albergue actualmente se atiende a 25 personas adictas, quienes realizan diferentes actividades para llevar un proceso de rehabilitación y así poder llevar una calidad de vida mejor.



Los habitantes de este inmueble donde se encuentran los dormitorios, comedor, un área donde se lleva a cabo el servicio religioso, la cafetería y tres departamentos donde viven los directores de la casa, quienes están con la mayor disposición de entregar el edificio a las autoridades locales, sin mayor problema.



La nueva ubicación de “Alcance Victoria”, se encontrará en un predio ubicado en la calle General Anaya en la colonia Rafael Hernández Ochoa a un costado del parque La Noria en la zona popular de la ciudad.



Este terreno fue donado a la agrupación desde el año 2002, sin embargo no se ha podido iniciar la construcción debido a la falta de apoyo, ante esto enfrentaron una multa por parte del Seguro Social, Infonavit, sanción que tuvieron que pagar.



Será en los próximos meses, cuando la agrupación abandone el lugar que los ha resguardado por tantos años junto a otras asociaciones que se encuentran alrededor.