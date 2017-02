Impune homicidio de joven en la Terminal de Coatzacoalcos Tweet A cuatro días del homicidio de un joven, quien fue encontrado sin vida en las inmediaciones de la terminal de segunda de la central camionera de Coatzacoalcos, las autoridades policiacas no han logrado dar con el paradero de él o los responsables de este delito Coatzacoalcos - 2017-02-21 19:36:50 - Redacción / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-21-19:37:41 Coatzacoalcos Sin pistas de los responsables del asesinato A cuatro días del homicidio de un joven, quien fue encontrado sin vida en las inmediaciones de la terminal de segunda de la central camionera de Coatzacoalcos, las autoridades policiacas no han logrado dar con el paradero de él o los responsables de este delito.



Jonathan Eduardo García Cruz de 26 años, tuvo su domicilio en la calle Juan Osorio de la colonia Héroe de Nacozari, quien era originario del municipio de Las Choapas, fue hallado sin vida la mañana del sábado.



De acuerdo a los datos obtenidos esta persona había llegado a este puerto en busca de una oportunidad de trabajo, ya que acaba de egresar de la carretera de Ingeniería Petrolera.



Sin embargo, personas hasta el momento desconocidas truncaron sus sueños, ya que el choapense, perdió la vida a cusa de una severa golpiza que le provocó contusión profunda en el abdomen con lesión de contenido y hemorragia interna.



Estas lesiones le provocaron estallamiento de vísceras y otros órganos internos, por lo que murió de manera inmediata y fue abandonado en el acceso a la terminal de segunda de la central camionera.



Fue durante la mañana del sábado que vendedores y taxistas que transitaban sobre la avenida Juan Osorio López, a la altura del acceso de la terminal de segunda se percataron de la presencia del cuerpo de un hombre tirado sobre la banqueta.



Al acercarse para brindarle ayuda se percataron que lo rodeaba un charco de sangre y ya no contaba signos vitales, por lo que dieron aviso a las corporaciones policiacas quienes acordonaron el lugar.



Sus restos fueron reclamados por sus familiares quienes le dieron cristiana sepultura en el municipio de Las Choapas, mientras que personal de la fiscalía se encuentran investigando el paradero de los posibles responsables, ya que probablemente esta persona fue golpeado para robarle sus pertenencias. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

