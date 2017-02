Subsidio a las gasolinas es un concepto falso del gobierno federal, asegura Cuauhtémoc Cárdenas

De manera tajante, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano criticó que se disfrace el supuesto subsidio a las gasolinas cuando este concepto es falso.



Lo anterior, al encabezar la conferencia denominada Retos y perspectivas de México a 100 años de la promulgación de la Constitución de 1917, efectuada este martes en las instalaciones de la Universidad Latina de América (Unla).



\\\"El gobierno lo ha manejado como subsidio a las gasolinas y esto es falso; no es cierto, este subsidio tendría que estar reflejado en el presupuesto de ingreso nacional y no aparece en alguna parte esta cantidad, entonces se trata de otros conceptos.



\\\"Si el gobierno requiere estos 200 mil millones considero que los podría obtener de reducir los gastos de publicidad oficial, gastos a la propaganda política u otras partidas y no afectar a los precios de la gasolina\\\".



Cárdenas mencionó que el argumento de que esto ocurre por el incremento del dólar y el petróleo no es creíble, pues en otros tiempos el petróleo era más caro y las gasolinas más baratas.



\\\"Antes teníamos el dólar a 12 pesos y el petróleo a 100 dólares y no a 40 y tantos, y teníamos las gasolinas más baratas, entonces no hay razón para pensar que con el mayor precio del petróleo y con un dólar de otro cambio se afectara como se está afectando el precio de los combustibles\\\".



Con ello, reiteró su rechazo a las versiones federales y tachó de falso e indebido el que se maneje este como justificación a lo que ocurre, pues la realidad es que ha habido un manejo que no deja que la economía crezca, ni se alcancen los ingresos necesarios.



\\\"No se ha atrevido el gobierno a proponer una reforma fiscal de fondo que permita recaudar lo necesario para financiar el crecimiento del país y yo no veo que sea en las gasolinas donde puedan resolverse los problemas del país; se debe plantear un cambio de fondo para instrumentar un modelo de crecimiento económico de fondo\\\".



