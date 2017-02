Reforzará ISSSTE-Veracruz área de hemodinámica

El 20 por ciento de las consultas que brinda el Hospital Regional de ISSSTE es para atender problemas cardiacos, por lo que durante este año se reforzará el área de hemodinámica con equipo médico de la dependencia.



José Luis Palmeros Sarmiento, director del Hospital Regional de Issste, dijo que una de las principales enfermedades en el estado de Veracruz es la diabetes y en caso de no tratarse a tiempo se puede complicar y provocar problemas cardiacos



\"Se están realizando intervenciones, procedimientos que son de alta tecnología y de alta capacidad resolutiva del hospital. Es a través de servicios integrales, son equipos que son contratados a nivel central pero con la mano de obra de médicos veracruzanos. Las enfermedades crónico degenerativas están incrementando y son muchas las personas mayores que requieren de este tipo de procedimientos, cada vez se incrementan más\".



El ISSSTE brinda un servicio integral en el tema de cardiología y se cuenta con: servicios clínicos, intervencionistas, personal capacitado en resonancia cardiaca, anestesiólogos, técnicos y una sala de servicios coronarios.



Afirmó que la institución cuenta con 500 mil derechohabientes en la entidad y se trabaja por brindar atención medica de calidad en los distintos nosocomios.



También trabajan en mantener un abasto adecuado de medicamentos, que actualmente es de 97 por ciento.



\"El año pasado tuvimos aproximadamente el 97 por ciento de de abastecimiento de medicamentos y este año se ha mantenido, desde luego no tenemos el 100 por ciento, porque ninguna farmacia, ni siquiera particular los tiene, pero tenemos buen abasto de medicamentos\".