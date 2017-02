Municipios de zona norte sin bomberos y PC

Cinthya Trinidad/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-21-14:24:29 Tuxpan Los municipios de la región norte del Estado que no cuentan con un departamento de Bomberos o Protección Civil, opinó Heriberto Nicolás Mogollón, integrante de la asociación de Jefes y cuerpos de bomberos del Estado de Veracruz zona norte. Las autoridades, instituciones e incluso la sociedad civil, necesita voltear los ojos hacia los municipios de la región norte del Estado que no cuentan con un departamento de Bomberos o Protección Civil, opinó Heriberto Nicolás Mogollón, integrante de la asociación de Jefes y y cuerpos de bomberos del Estado de Veracruz zona norte.



Cabe recordar que la semana pasada en el municipio de Álamo se incendio un establecimiento comercial, el cual tuvo que ser apoyado por bomberos de Cerro Azul, Tuxpan y hasta de Poza Rica para sofocarlo, pues no cuentan con este tipo de cuerpos de emergencia.



Pero no es el único caso, ya que en otras localidades ubicadas más al norte del estado tampoco se cuenta ni con bomberos voluntarios.



INFORMACIÓN COMPLETA MÁS ADELANTE