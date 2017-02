AMLO, favorito del abuelo del gobernador de Chiapas

Fernando Coello, abuelo del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, aseguró que actualmente el mejor candidato es el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador.



A dos días de haber firmado el Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México con el morenista, Fernando Coello explicó que esta signa no está relacionada de ninguna manera con el gobierno de Manuel Velasco y destacó que López Obrador es el mejor por ser una persona sencilla, trabajadora y honesta.



“Mi nieto es otra cosa. Tiene que hacer las cosas muy bien aquí en Chiapas y Andrés no puedo decir mas que es el mejor candidato, sin duda. Siempre he estado con Andrés Manuel, siempre ha sido un buen amigo”, afirmó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.



Reconoció que las cualidades del dirigente de Morena han hecho que haya una buena relación entre ambos.



“Es un hombre sencillo, de trabajo y honesto, y por eso hemos tenido una buena relación. Y siempre me he inclinado por apoyar a los pobres, a lo ejidatarios; he tenido fincas de café en las que mucha gente ha trabajado, también he tenido fincas de ganado”, aseveró.



Explicó que la firma de unidad es un cambio para México y un beneficio para la gente humilde, ya que empresario, políticos, activistas, jóvenes, entre otros, deben trabajar en conjunto para la creación de empleos.



“El compromiso (de la firma de unidad) es que debemos poner todo de nuestra parte para crear empleos y seguir en este tenor de hacer cosas nuevas y trabajar para podernos levantar de esta crisis”, aseveró.



Durante la signa que se llevó a cabo el pasado 19 de febrero en el parque Bicentenario, en Tuxtla Gutiérrez, López Obrador, llamó a la sociedad en general a estar unida para “transformar a México”.



“No hay que pelearnos abajo, el problema está arriba, con la mafia, que no son muchos; tenemos que unirnos, ricos y pobres, libre pensadores y líderes religiosos. Eso es lo más importante, no los cargos”, afirmó.



