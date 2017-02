Cancelan presentación de Yiannopoulos por ‘aprobar’ la pedofilia

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-21-14:17:54 Estados Unidos foto tomada de: http://tiempo.hn/periodista-defiende-la-pedofilia/

La Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), a la que asistirán el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus principales asesores, retiró este lunes la invitación al editor ultraderechista Milo Yiannopoulos por unos polémicos videos en los que “aprobaba” la pedofilia.



“Debido a la publicación de un vídeo ofensivo en las últimas 24 horas aprobando la pedofilia, la Unión Conservadora Estadounidense (ACU) ha decidido rescindir la invitación”, explicó en un comunicado Matt Schlapp, presidente de la ACU, grupo que organiza la conferencia.



“Continuamos pensando que la CPAC es un foro constructivo para las controversias y los desacuerdos entre conservadores, sin embargo, no hay desacuerdos entre nuestros asistentes sobre los males del abuso sexual a niños”, agregó.



Yiannopoulos es una figura polémica que trabaja como editor de Breitbart News, un medio de comunicación de extrema derecha que estuvo dirigido por Steve Bannon, actual estratega jefe de la Casa Blanca.



El presidente Donald Trump, el vicepresidente Mike Pence, el jefe de gabinete, Rience Priebus, y Bannon participarán en la cita conservadora, a la que también acudirán el senador por Texas Ted Cruz y el gobernador de Wisconsin, Scott Walker.



Está previsto que Trump dé un discurso durante este evento, que se celebrará entre el 22 y el 25 de febrero en un centro de convenciones de Maryland cercano a Washington, informaron hoy los organizadores.



La controversia comenzó con la publicación de unos vídeos en los que Yiannopoulos bromeaba sobre un encuentro sexual que tuvo cuando era adolescente con un sacerdote católico y hacía otros comentarios que se interpretaron como que abogaba por las relaciones sexuales entre personas adultas y menores.



Yiannopoulos se defendió en su cuenta de Facebook con un mensaje en el que aseguró que no apoya la pedofilia, que describió como “un crimen asqueroso y vil, quizás el peor”.



Además, dijo que las imágenes se editaron a propósito dentro de un “esfuerzo coordinado” para desacreditarle entre los republicanos tradicionales.



Después, en otro mensaje, se disculpó y admitió que “en parte” es culpa suya porque sus propias experiencias como víctima le llevaron a pensar que “podría decir lo que quisiera en este asunto, sin importar que fuera indignante”.



Yiannopoulos protagonizó el 1 de febrero una polémica en la que acabó interviniendo Trump.



El ultraderechista se vio obligado a cancelar un acto programado en la Universidad de California en Berkeley después del estallido de violentas protestas en el campus para impedir que hablara en el centro.



Al día siguiente, Trump publicó un mensaje de Twitter en el que se preguntaba si esa universidad debería seguir recibiendo fondos federales tras las protestas.



“Si U.C. Berkeley no permite la libertad de expresión y practica violencia sobre personas inocentes con un punto de vista diferente – ¿NO FONDOS FEDERALES?”, escribió el presidente entonces.



En la CPAC, Yiannopoulos iba a abordar precisamente el tema de la libertad de expresión en los campus estadounidenses.



Con información de: http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/eeuu/2017-02-20/conservadores-cancelan-presentacion-yiannopoulos-aprobar-pedofilia/