Sordos deben aprender legua oral antes de señas

Se estima que en México, por cada mil nacimientos hay tres personas sordas y la mayoría provienen de hogares oyentes por lo que la primera opción para los padres, es que aprendan su lengua oral y no la de señas.



La investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Minoslava Cruz Aldrete, explicó que lo anterior está provocando que los niños sordos adquieran tardíamente la lengua de señas lo que tiene implicaciones importantes a niveles sociales y de desarrollo integral.



Previo a su conferencia "Introducción al estudio de la gramática de la lengua de señas", agregó que además no existe un censo objetivo de la población sorda, dado que la pregunta que se hacía era, "tiene problemas para oír y para hablar", por lo que gran parte de las personas mayores de 65 años, decían que sí, lo que no significaba que fueran personas sordas.



"Ese es un problema porque no tenemos un dato de cuántos niños efectivamente tienen una sordera que hace imposible que adquieran la lengua oral", abundó.



Sostuvo que es necesario pensar la población sorda es una comunidad lingüística minoritaria y tiene su forma propia de expresarse.



"Que no pasa por la voz, por la audición, sino por el uso del cuerpo, de las manos. Cuando uno entiende eso, que es una comunidad lingüística minoritaria, te permite vislumbrar otras cosas. Proyectos de traducción, el desarrollo de gramáticas, de herramientas que permitan el acceso a la información", detalló.



Agregó que si bien la lengua de señas mexicana ya es más visible pues hay programas y noticieros donde aparece un recuadro con intérprete, también se debe trabajar en que la población sorda tenga derecho a una educación bilingüe en todos los niveles.



"Porque eso nos va a permitir también la formación de nuevas señas que ahora no tenemos en la comunidad, pero que no tenemos no porque no se puedan decir las cosas, sino porque no tenemos los espacios para discutir, este concepto: nanotecnología. Qué va a pasar, cómo la comunidad después de entender el concepto va a asignar la seña, va a crear una seña que permita ese concepto y que toda la comunidad sorda la pueda conocer y utilizar".



Subrayó que si bien los medios de comunicación todos los días hablan de tecnología y derechos se deben preguntar cómo se transmite a la comunidad sorda cuando no existe una documentación sobre la lengua.



"Un reto es conocer la lengua de señas, documentarla, hacer academias de lengua de señas mexicana donde estén los especialistas y los sordos conviviendo para poder hacer esto", concluyó.