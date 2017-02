Exige ex policía indemnización al gobierno de MAYL Tweet El ex policía de Moloacán, Manuel Enrique Pérez Sánchez, se manifestó en la Plaza Lerdo de Xalapa para pedir al nuevo gobierno, a cargo de Miguel Ángel Yunes Linares, le indemnice conforme a la ley, ya que quedó lesionado de por vida, el perder un ojo, en cumplimiento de su deber Xalapa - 2017-02-21 14:05:34 - Leticia Cruz / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El ex policía de Moloacán, Manuel Enrique Pérez Sánchez, se manifestó en la Plaza Lerdo de Xalapa para pedir al nuevo gobierno, a cargo de Miguel Ángel Yunes Linares, le indemnice conforme a la ley, ya que quedó lesionado de por vida, el perder un ojo, en cumplimiento de su deber.



INFORMACIÓN COMPLETA MÁS ADELANTE

Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario