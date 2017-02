Reportan en Acayucan desaparición de universitaria

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-20-21:31:58 Acayucan Autoridades ministeriales investigan la presunta desaparición de una estudiante de conocida universidad particular. Autoridades ministeriales iniciaron una investigación por la presunta desaparición de una estudiante de conocida universidad particular de esta ciudad.



Se trata de una estudiante de la licenciatura en derecho, de 22 años de edad, originaria y vecina de la localidad Peña Blanca, municipio de Texistepec.



De acuerdo a las fuentes policíacas la joven salió de su domicilio desde el día viernes, toda vez que estudia el sistema sabatino, sin embargo hasta este lunes no aparece, pero si contesta los mensajes más no las llamadas.



Esa situación mantiene preocupados a los familiares de la universitaria, quienes presentarían formal denuncia en la Fiscalía local.