Diarios de Karime cambian rumbo de investigación

Este lunes se dio a conocer el hallazgo de los diarios de Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, así como bienes encontrados en una bodega, mismos que han sido legalmente asegurados por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, informa Radio Formula.



Al respecto, la abogada y grafóloga, Marifer Centeno, comentó en el espacio de Paola Rojas en Fórmula que analizar las pertenencias de los esposos Duarte Macías en una bodega de Córdoba, Veracruz, "viene a cambiar todo el mundo de la investigación".



Detalló que el diario de la señora Karime no está escrito por una sola persona, "porque hay una carta que dice 28 de enero de 2012 y uno, como perito es importante decir que no podemos asegurar que corresponde a la esposa de Javier Duarte, porque no hay ningún documento que tengamos para cotejar".



Destacó que una de las escrituras viene en una especie de mapas mentales "que incluso tienen unos separadores que dicen exprimirlo y es la letra de una persona mucho más flexible, muy metódica y ordenada y después tenemos otra letra que es la que está causando revuelo y que dice ‘sí merezco abundancia, sí merezco abundancia, sí merezco abundancia' , es una letra totalmente diferente".



Abundó la grafóloga que "me atrevo a decir que el texto lo escribieron dos personas totalmente distintas, en el texto de ' sí merezco abundancia' , el ' merezco' es pequeño, por lo tanto, la persona que lo escribe, sabe que no merece, pero la palabra ' abundancia' , es muy grande y es una palabra que lo estimula, es una palabra que le gusta".



Destaca que en la carta del 28 de enero la persona está sumamente estresada "y además es una persona a la que la red social le resulta sumamente importante, mientras que la letra de la otra persona, muestra que es obsesiva, es una persona mucho más insegura y con más características de subordinación".









