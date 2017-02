Este año queda listo el centro para niños quemados de Coatzacoalcos

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-20-19:30:10 Coatzacoalcos La fundación ‘Te Queremos Ayudar’, podría inaugurar el Centro de Atención y Rehabilitación del Niño Quemado a finales de este año

El Centro de Atención y Rehabilitación del Niño Quemado (Cenarniq), que actualmente construye la fundación ‘Te Queremos Ayudar’, podría estar terminado a finales del 2017; la obra ya tiene un 50 por ciento de avance.



De acuerdo con Xóchitl Mortera Hernández, presidenta de la fundación, se pretende que en octubre de este año, el proyecto sea presentado con un 90 por ciento de avance, para que en los meses posteriores pueda ser inaugurado.



Mortera Hernández, precisó que de haber una Unidad de Quemados en Coatzacoalcos, los pacientes que llegan al hospital regional ‘Valentín Gómez Farías’, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), podrían estar mejor atendidos, y no se verían en la necesidad de trasladarse a otros lugares del país.



En ese sentido, precisó que el Cenarniq va a beneficiar a la atención y rehabilitación no sólo de niños quemados, sino también de adultos, pues contará con personal especializado.



“Queremos que sea el orgullo de la zona sur, donde se pueda atender a los niños más humildes, que las personas no tengan que estar viajando tato a otros lugares; Veracruz merece y necesita del apoyo de todos”, dijo.





UNA OBRA DE IMPACTO



Ante la falta de una Unidad de Quemados en Coatzacoalcos, la fundación ‘Te Queremos Ayudar’ anunció el pasado 4 de octubre de 2016, la construcción del Cenarniq.



Según Xóchitl Mortera, este Centro no sustituye a la Unidad de Quemados que tanto han pedido, pues ésta debe ser instalada en un hospital -preferentemente en el ‘Valentín Gómez Farías’-, para dar el primer tratamiento médico a los pacientes.



El Cenarniq, dijo, es una obra de impacto social, donde se brindarán terapias de rehabilitación de manera gratuita a niños quemados del sur de Veracruz y el país, pues actualmente la fundación ya atiende a infantes de estados como Oaxaca, Chiapas y Tabasco.



La obra, que ya se edifica en la avenida López Mateos número 516, en la colonia Petrolera, contará con un área de aislados, para atender a niños que están a punto de darse de alta del hospital, además de un espacio para albergar a sus familiares, una ludoteca, un auditorio y un área psicológica, para ayudar a niños y adultos que sufren del shock postraumático después de haberse quemado.



El área de rehabilitación podrá albergar hasta a 50 niños, mientras que en los aislados se podrá atender a tres infantes. Además, se pretende que en el auditorio -con capacidad de cien personas- se impartan pláticas preventivas a alumnos de diferentes escuelas de la ciudad.