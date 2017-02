Sagarpa debe a Veracruz 190 mdp de 2016: CNPA

Campesinos de Veracruz han iniciado mal el año, no hay recursos para el campo y las ventanillas de 2017, no han abierto, aun así, el secretario federal de Agricultura, José Calzada Rovirosa, les ha dicho que sólo enviará recursos para este año, no los 190 millones en promedio que les deben, señaló José Narro Céspedes, dirigente nacional de la Coordinadora Nacional, Plan de Ayala, (CNPA) de visita en Xalapa.



Anunció pedirán, junto con la coordinadora estatal que encabeza Ezequiel Flores, apoyo del gobernador Miguel Ángel Yunes, porque en Sedarpa, el secretario, Joaquín Guzmán Avilés, no los recibe.



Los ejercicios de 2014 y 2015, “fueron mal utilizados, porque fueron saqueadas las arcas del estado, se planteó que el recurso de 2016, lo retuviera la Sagarpa, para que se entregaran en programas federales, pero ese recurso no se entregó a los campesinos veracruzanos”, expuso en conferencia de prensa esta mañana.



Han pedido que ese dinero retenido, sea regresado a Veracruz, aplicarlos, pero al día de hoy “no han sido utilizados, ni aplicados, el campo veracruzano se encuentra olvidado”.



El campo veracruzano “se encuentra olvidado por parte de la Sagarpa, nada más Veracruz tiene tres años sin recursos, desde 2014, cuando fueron secuestrados los recursos por el anterior gobierno estatal. Hasta la fecha no se han liberado recursos”.



El pasado 6 de enero, José Calzada Rovirosa, secretario federal de Sagarpa, se comprometió restablecer los recursos a Veracruz, “la secretaría de Hacienda federal los reembolsó a la Secretaría de Agricultura y Sagarpa los desapareció misteriosamente”, relató.



Por su parte el dirigente estatal, de dicha Coordinadora, Ezequiel Flores, señaló que mientras no reciben recursos ni federales ni estatales, se suma que han buscado al secretario de Desarrollo Agropecuaria, Joaquín Guzmán Avilés, y no los recibe, porque no quiere tratar con líderes, sino solo con campesinos.



En esta situación de desatención a demandas añejas de recursos, se encuentran, narró, Ezequiel Flores, un total de 25 mil campesinos, no sólo del Frente de Organizaciones Sociales de Veracruz, de la Unión General Obrero Campesina y Popular (UGOCP); de otras organizaciones que pertenecen a la Coordinadora Nacional de Organizaciones Plan de Ayala (CNPA).