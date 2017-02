FGE no debe revelar investigaciones: García Leyton

El presidente del Frente Liberal Mexicano, Alberto García Leyton, señaló que el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, no debe revelar mediáticamente investigaciones, contra gente que dañó a Veracruz, porque luego se caen los casos, y no se hace verdadera justicia.



Para el líder masón del Frente Liberal Mexicano, los fiscales del estado y Ministerios Públicos, tampoco cuidan “la cadena de custodia”, porque tienen fallas “es evidente que falta oficio, falta trabajo de capacitación, no me refiero solo al fiscal Winckler, sino a fiscales de zona, estamos en una etapa de aprendizaje muy cara”, citó.



Pues en el nuevo modelo de justicia penal, oral adversarial para la población, resulta difícil de entender, porque muchos “pájaros de cuenta, no están siendo procesados debidamente, por esa falta de capacitación para cuidar las pruebas que se presentan”.



Un caso, es el de Fidel Herrera, de quien, ahí sí dijo, el Fiscal Winckler, publicitó que hay investigación, “pero la impunidad se ha basado en la falta de discreción y filtración de información, día con día vemos pasarela de personajes, pero al rato salen libres. Por eso se debe cuidar la secrecía de la investigación, para que gente que dañó a Veracruz, no salga libre porque se le violan sus derechos humanos, antes que termine la investigación que le realizan”, recomendó el también abogado penalista.



La justicia en Veracruz no es expedita, han pasado dos meses desde que tomó posesión el nuevo Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz y desde su llegada no se han visto resueltas demandas sentidas de la sociedad veracruzana.



Ni se han recuperado recursos que pudieran servir para reforzar las finanzas dañadas de Veracruz.



En octubre de 2016, la Contraloría General de Veracruz interpuso 4 denuncias penales en contra de ex funcionarios del gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa.



Se trata de Tarek Abdalá Saad, Carolina Estrada Acosta, Carlos Aguirre Morales y Alejandro Morales Reyes.



El diputado federal electo por el distrito 17 de Cosamaloapan, Tarek Abdalá, tiene 3 acusaciones pendientes por no comprobar el destino de un total de 611 millones 388 mil 608 pesos durante el tiempo que fungió como Tesorero en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). Si bien se solicitó el desafuero de éste ante el Congreso federal, y le dieron curso, aún no se aprueba. La solicitud de la FGE deberá tener un fuerte sustento legal, o el Congreso de la Unión, no avalará tal desafuero.



El ex contralor general, Ricardo García Guzmán, en noviembre de 2016, presentó denuncias penales por el desorden financiero encontrado en Sefiplan durante el periodo de gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Mismas que tampoco han arrojado culpables.