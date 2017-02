Realizan en Veracruz béisbol playero Solteras vs Casadas Tweet Este domingo, se realizó con gran asistencia, la edición 2017 del tradicional juego de béisbol playero Solteras vs Casadas en el bulevar Manuel Ávila Camacho a la altura de la calle Martí en la zona conurbada Veracruz -Boca del Río. Veracruz - 2017-02-19 21:25:41 - Faridhe Ríos / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-02-19-21:27:13 Veracruz Los asistentes se divirtieron con el juego de beisbol Este domingo, se realizó con gran asistencia, la edición 2017 del tradicional juego de béisbol playero Solteras vs Casadas en el bulevar Manuel Ávila Camacho a la altura de la calle Martí en la zona conurbada Veracruz -Boca del Río.



Luciendo trajes muy llamativos, ambas novenas se dieron cita a las 11 de la mañana para deleitar al público con sus jugadas y peculiares trajes.



Llegando en un carro alegórico, los peloteros saludaron cual reyes de carnaval a los que ya se encontraban en el lugar, al bajar fueron desfilando personajes como Maléfica, Chapulin Colorado, Dora la Exploradora y un sin fin de trajes, aunque algunos más sexys que otros.



Divertido



El contingente asistente no dejó de divertirse en ningún momento del juego pues los peloteros aprovechaban para celebrar con el público cuando se anotaban carreras.



El organizador, Carlos Humberto Rodríguez, dio a conocer que en esta ocasión participaron 50 personas jugando en playa Martí, donde comúnmente se desarrolla este evento que reúne a las familias veracruzana.



Destacar que el evento Solteras vs Casadas fue ya integrado formalmente a las festividades del Carnaval de Veracruz a partir de este año, por lo que se declaró de esta forma inaugurada la festividad de la carne.



Finalmente las ganadoras fueron las Solteras por una pizarra que pocos pudieron recordar pues el ambiente familiar y convivencia fue lo que más sobresalió.



