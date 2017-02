En Coatzacoalcos hay 10 mil analfabetas: IVEA

Osvaldo Antonio Sotelo / Agencia Imagen del Golfo2017-02-19-20:00:03 Coatzacoalcos Un examen de diagnóstico con el que podrán concluir su primaria y secundaria, es el que presentaron 26 habitantes de Villa Allende

En el municipio de Coatzacoalcos existen en promedio 10 mil analfabetas, existiendo todavía un rezago educativo, por lo que esto afecta en que muchos ciudadanos no encuentren trabajo, aseguró Gabriela Sosa Torres, coordinadora de la zona sur del Instituto Veracruzano de Educación para Adultos (IVEA).



Considero que no hay tanto analfabetismo en esta región del sureste veracruzano, pues es una ciudad muy grande y con muchos habitantes.



“No es posible que teniendo una ciudad como Coatza estemos padeciendo está situación, es un reto, porque estas personas se encuentran dispersas por todo el municipio”, señaló la coordinadora.



En ese sentido detalló que un claro ejemplo es en la zona industrial, donde muchas personas no son contratados en el puesto más bajo, pues no han concluido con su primaria o secundaria.



Mientras que el estado de Veracruz es cuarto lugar a nivel nacional con más personas analfabetas.



Es por ello que reitero que la labor de esta institución es buscar a las personas que no sepan leer y escribir, pero también la ciudadanía se debe sumar a invitar a que las personas se alfabeticen.



Expuso que Veracruz se encontraba en un rezago educativo en el tema del analfabetismo, y tiene un énfasis en sacarlo adelante.