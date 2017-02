Sindicalizados de la CTM, excluidos de ZEE: líder

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-19-15:53:12 Coatzacoalcos Sindicatos de la construcción afirman que ellos serán los menos beneficiados con las Zonas Económicas Especiales

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Construcción adheridos a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Vicente Aparicio Rosado, descartó que su gremio se vea beneficiado con la implementación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), debido a que son excluidos, pese a que son la mano de obra que llevará a cabo este ambicioso proyecto.



“En esa Zona Especial a los sindicatos no se les toma en cuenta, primeramente nos están excluyendo y hablo de sindicatos e inversionistas, pues nos ven como el último punto a tratar, somos nosotros quienes ‘más lata’ les damos”, externó el líder obrero.



Aparicio Rosado indicó que una vez que aterricen la ZEE temen que los empresarios no se sienten a negociar con ellos y manejen los sueldos a modo, además de que no quieren que se imponga mano de obra foránea, debido a que ellos están altamente capacitados.



“En los sindicatos tenemos mano de obra calificada, pero si es calificada la quieren pagar muy barata, entonces cómo quieren gente especializada si pagan barato… es una zona excluyente de la mano de obra local porque hablan de mano de obra local, pero ¿con quién se han acercado? Con ninguno”, precisó Vicente Aparicio.