Se manifiestan contra las corridas de toros en Orizaba

Nora Lira/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-18-20:56:46 Orizaba En protesta por la corrida de toros que se llevó a cabo la tarde de este sábado en la Plaza de Toros La Concordia, una treintena de personas se manifestó de forma pacífica en contra de esta actividad.

“Nos estamos manifestando porque no estamos de acuerdo en que se considere un deporte, una cultura. Esto es matar por diversión, por ego”, refirió una de las participantes en esta protesta.



Los inconformes señalaron no estar de acuerdo con las corridas de toros y nunca lo estarán, por lo que siempre defenderán la vida de los animales, ya sea toros o cualquier otro.



Mencionaron que en su mayoría pertenecen a la agrupación Entorno Animal y cuando se enteraron de que en Orizaba se llevaría a cabo una corrida se pusieron de acuerdo por las mismas redes sociales para acudir a protestar.



“Empezamos a compartir imágenes, en especial al grupo Entorno Animal, y los que estamos aquí pertenecemos a ese grupo”, comentaron.



Los inconformes señalaron que algunos llegaron procedentes de Córdoba, otros de Mendoza y del mismo Orizaba, desde las dos de la tarde en su mayoría, para manifestarse por el maltrato y muerte que se da a los toros.



Durante su protesta, los integrantes de agrupaciones protectoras de animales portaron letreros con leyendas como: “Leer evitará que a las corridas de todos”, “Seamos compasivos”, “El arte crea, no destruye”.