Analizan sanción por sobrecupo en el Pirata a los Tiburones Rojos

2017-02-18

El ayuntamiento de Boca del Río analiza -mediante el área de Protección Civil- si podría aplicar una sanción contra la directiva del Club Tiburones Rojos por el probable sobrecupo en el partido Trigres - Veracruz.



Yunes Márquez informó que el reglamento municipal contempla que el ingreso de aficionados se controle para evitar el lleno total en el estadio Luis Pirata de la Fuente, y con esto -dijo- evitar que se puedan generar disturbios graves.



“Nosotros podemos sancionar por el tema del sobrecupo, eso sí estamos determinando qué procede según el reglamento municipal para ver si hay alguna sanción económica o de otro tipo”, explicó Yunes Márquez.



El presidente municipal de Boca del Río enfatizó que los disturbios que se registraron entre aficionados de ambos equipos podría poner en evidencia un sobrecupo en el inmueble.



“Me preocupa la parte estructural del estadio, es un estadio que tiene 40 años y no puede estarse sobrecargando porque puede tener algún problema estructural”, comentó.



Yunes Márquez mencionó que la autoridad municipal podría aplicar una sanción económica pues el veto del estadio corresponde a federación a cargo de la liga de fútbol.



“Al final ya es un tema de la Federación el vetar o no vetar el estadio, yo no creo que ellos hayan provocado esto, yo creo que es más bien la falta de control, las famosas barras bravas, y bueno pues el exceso de alcohol en muchos casos”, agregó.



Yunes Márquez también habló sobre el cobro de impuestos municipales al Club Tiburones Rojos,e indicó que será en el transcurso de la semana cuando se cumpla con esta obligación.



Agregó que en caso de que la directiva se niegue a cubrir el gravamen procederán a la clausura de las taquillas y reiteró que se iniciará el proceso legal en contra.