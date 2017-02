Piden en Los Ángeles detener las redadas en EU

M嫳 de 10 mil personas, entre migrantes, estudiantes, jornaleros, sindicalistas y la comunidad gay, demandaron este s墎ado en el centro de esta ciudad un alto inmediato a redadas y deportaciones, y rechazaron la pol癃ica migratoria del presidente Donald Trump.



La llovizna que se registraba no intimid a los manifestantes que llegaron a Pershing Square, en el centro de Los 聲geles, con sombrillas, chamarras y bolsas de pl嫳tico para iniciar la marcha de protesta con la consigna: "Santuario para todos. Marcha por los inmigrantes".



Los manifestantes recorrieron varias calles hasta llegar a la alcald燰 de Los 聲geles, donde realizaron un mitin en el que predominaron las protestas y reclamos contra la pol癃icas de la administraci鏮 Trump y exigieron el respeto a las minor燰s.



Los participantes demandaron un alto inmediato a las redadas que realizan agentes del Servicio de Inmigraci鏮 y Control de Aduanas (ICE), as como a las deportaciones de inmigrantes indocumentados.



Marchamos porque sabemos que el presidente Trump miente y necesitamos que Los 聲geles y el estado de California ofrezcan seguridad y se erijan como santuarios en favor de inmigrantes y sean un ejemplo nacional, expres David Abud, de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).



Necesitamos que se pare de inmediato esa m嫭uina de deportaci鏮 que se ha gestado en la administraci鏮 Trump. Queremos que la ciudad y el condado no s鏊o declaren a Los 聲geles una 'ciudad santuario'", sino que asuman pol癃icas s鏊idas y concretas a favor de la migraci鏮, indic Abud.



Entre los oradores hubo iran獯s, armenios, palestinos, sirios y cameruneses, quienes agradecieron el respaldo que se dio a la comunidad inmigrante, tras la orden ejecutiva de Trump para impedir el acceso a Estados Unidos de personas provenientes de siete pa疄es, cuya mayor燰 de la poblaci鏮 es mulsumana.



Antes de iniciar la marcha y para animar a los participantes, en la plataforma de un cami鏮 la agrupaci鏮 Los Jornaleros del Norte -integrada por jornaleros indocumentados- interpretaron desde msica tropical hasta rock and roll.



En la marcha predominaron banderas mexicanas, estadunidenses y de la comunidad gay, as como carteles con las leyendas: Vete racista, Santuario ahora, Orgulloso hijo de inmigrantes, "No al muro, Alto al racismo, Alto a la separaci鏮 de familias o "Este pa疄 no es nada sin taqueros.



Los grupos convocantes fueron la Uni鏮 Del Barrio, la Coalici鏮 por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los 聲geles, Black Lives Matter Los 聲geles y el Gremio Nacional de Abogados y la Red Mexicana de Organizaciones, entre muchos m嫳.



Angela Zambrano, directora de la Red Mexicana de L獮eres de Organizaciones de Migrantes y de CARECEN, dijo a Notimex que hay una tendencia supremacista blanca que quiere gobernar enviando odio y mensajes de que la gente de color no es bienvenida en este pa疄".



Sabemos que la Constituci鏮 protege a todas las personas independientemente de su estatus legal y vamos a defender ese derecho y enviar un mensaje a California y Los 聲geles de que somos un santuario", enfatiz.



Con informaci鏮 de Notimex

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/18/miles-de-migrantes-demandan-en-la-fin-a-deportaciones