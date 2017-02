Cruz Azul pierde ante el Atlas 0-1 en el Clausura 2017 Tweet Ya no sólo es el campeonato la asignatura pendiente de La Máquina Cementera, ahora también comienza a rondar el fantasma del descenso por la Noria. Ciudad de México - 2017-02-18 19:42:46 - SDP Noticias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-18-19:43:26 Ciudad de México Ya no sólo es el campeonato la asignatura pendiente de La Máquina Cementera, ahora también comienza a rondar el fantasma del descenso por la Noria.



Todo esto a causa de haber perdido contra Atlas por marcador de 1-0 en la cancha del Estadio Azul mediante la marca de la casa, sí, los cementeros volvieron a recibir gol en las últimas instancias de la primera parte, cortesía de Fidel Martínez quien colocaría la diana que sellaría el triunfo de los Zorros.



Es cierto que los locales serían los más insistentes en el partido, pero este juego es de meterla y es precisamente lo que La Máquina no ha realizado en sus últimos encuentros. Con el marcador obtenido hoy, los del sur de la capital quedan en la posición 14 de la tabla de cocientes a sólo 11 puntos del sotanero Morelia.



