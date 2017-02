Arrolla camioneta a moto en el centro de Acayucan; 2 jovencitas lesionadas

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-18-19:24:53 Acayucan Una camioneta arrolló una motocicleta en la que viajaban dos menores

En el cruce de las calles Hilario C. Salas y Barriovero de la zona centro de esta ciudad, una camioneta impactó a una motocicleta en que viajaban dos jovencitas de 17 años de edad, que resultaron lastimadas levemente.



La motocicleta de marca Honda, tipo 150, color negro, circulaba por la calle Hilario C. Salas y fue arrollada por una camioneta Ford explorer, color café oscuro de modelo atrasado al tratar de ganarle el paso a la segunda unidad, que llevaba preferencia.



Las dos menores de edad fueron auxiliadas por personal de la dirección municipal de protección civil, las cuales no requirieron ser trasladadas a un hospital ya que las afectaciones a la salud, no fueron de consideración.



La delegación de Transito estatal se encargó del aseguramiento de las dos unidades para deslindar responsabilidades.