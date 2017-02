Sin pistas de asesinados de abarrotero en San Juan

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-18-19:22:25 San Juan Evangelista Sin pistas de homicidas de Wilfrido Hipólito González

A 24 horas de ocurrido el homicidio del comerciante, dueño de la tienda de abarrotes "El Willy", Wilfrido Hipólito González, ocurrido en la Lima, congregación de San Juan Evangelista, las autoridades ministeriales no tienen pistas de los dos sujetos que cometieron el crimen.



De acuerdo con informes de los familiares y amistades, Hipólito González fue asesinado con un cuchillo por los delincuentes que lo sorprendieron al momento en que cerraba su negociación.



La muerte de Wilfrido Hipólito, ocurrida en la noche del viernes, ha consternado no solo a la Lima, si no las congregaciones más cercanas como Juanita, Bellaco y la cabecera municipal, ya que era sumamente conocido y estimado.



Los vecinos de ese lugar exigen justicia y mayor vigilancia en la zona rural ya que la Policía Municipal solo se concentra en la cabecera.



La tienda donde ocurrieron los hechos está ubicada en la calle Benito Juárez esquina Francisco Céspedes, de la Lima, congregación de San Juan Evangelista.