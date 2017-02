Más ‘gallos’ y ‘gallinas’ suspiran por alcaldía de Acayucan

Pedro San Juan/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-18-19:10:45 Acayucan Gabriela González Pita, Mario González Figueroa y el Doctor Néstor García Bibiano

Una vez emitida la convocatoria de partidos para el registro de pre-candidatos a la Alcaldía, creció el número de suspirantes, en el tricolor, a los alrededor de ocho que ya había se suman tres más, mientras que en la Alianza PAN-PRD también creció “la caballada” esta semana.



Ya se había dicho que en el tricolor, con todo y su debacle, quien había “alzado la mano” para decir yo quiero, es la dos veces ex alcaldesa y ex diputada Judith Fabiola Vázquez Saut.



Sin embargo, este fin de semana para sorpresa de muchos, se sumó la profesora Gabriela González Pita, pero también se sabe que quiere registrar su precandidatura el ex diputado local Mario González Figueroa, el hombre que en construcción de su proyecto político, llenó a reventar el parque Benito Juárez hasta la una de la mañana, al rifar un automóvil del año, solo que en ese entonces hubo una imposición en plena la era del Duartismo, dejándolo en la orilla.



Y en la codiciada Alianza PAN-PRD, esta semana la supresa fue la inscripción de la planilla que encabeza en el ahora ex priista Víctor Manuel Pavón Ríos, un destacado notario público, ampliamente conocido como “Manolo Pavón”, lo acompañan, entre otros el carnicero René Reyes Ramírez, popularmente conocido como “La Sota”, como para darle sabor al caldo; en dicha alianza alguien más esta agazapado, y de un momento a otro asomará “la cresta”.



Y en Sayula de Alemán, quienes viven en esa Villa y conocen a su gente, aseguran que en la Alianza PAN. PRD, además del ex diputado Federico Salomón Molina, Antonio Vázquez Ortiz y Fredy Ayala, quien tiene más posibilidades de ser el candidato es el doctor Néstor García Bibiano, un hombre combativo en defensa de los ganaderos, quien estuvo muy cerca del actual gobernador, durante la pasada campaña en busca del voto.