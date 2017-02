Floyd Mayweather es favorito 25-1 sobre Conor McGregor en Las Vegas Tweet Aunque Floyd Mayweather escribió esta semana en su cuenta de Instagram que no ha llegado a un acuerdo para pelear contra la estrella del UFC, Conor McGregor, el Westgate Las Vegas SuperBook ha publicado sus probabilidades para la posible pelea Estados Unidos - 2017-02-18 12:32:27 - Agencias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-18-12:33:45 Estados Unidos foto tomada de: http://www.espn.com.mx/artes-marciales-mixtas/nota/_/id/2984319/floyd-mayweather-es-favorito-25-1-sobre-conor-mcgregor-en-las-vegas Aunque Floyd Mayweather escribió esta semana en su cuenta de Instagram que no ha llegado a un acuerdo para pelear contra la estrella del UFC, Conor McGregor, el Westgate Las Vegas SuperBook ha publicado sus probabilidades para la posible pelea.



Jeff Sherman, gerente asistente en el Westgate SuperBook, publicó en su cuenta de Twitter que Mayweather es amplio favorito con -2500 (25-1), con McGregor como desfavorecido +1100 (11-1). Las apuestas sólo aplican si el combate es de boxeo y ocurre para junio del 2018. El casino no presentará más probabilidades sobre la pelea hasta que sea oficial y está limitando las apuestas a 2,000 dólares.



¿Por qué abrió Westgate sus apuestas ahora?



"Con todas las discusiones recientes sobre la pelea, pensamos que podríamos hacerla apostable", declaró Sherman a ESPN.



Mayweather abrió como favorito por -4000 en el Westgate en su última pelea contra Andre Berto en septiembre del 2015.



