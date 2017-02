Adrián González podría perderse Clásico Mundial de Beisbol 2017

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-18-12:28:46 Ciudad de México foto tomada de: http://www.regiodeporte.com/notas/atletismo/

La participación del primera base mexicano Adrián González con la selección de su país en el Clásico Mundial de Beisbol 2017, se puso hoy en duda, luego de una ligera tendinitis que padece el jugador de Dodgers de Los Ángeles.



Durante las prácticas primaverales del cuadro angelino en esta ciudad, el estelar primera base mexicano señaló que por recomendación médica, deberá estar ausente dos semanas de los entrenamientos, a fin de recuperarse de esas molestias.



González señaló que la afectación en el codo derecho, la sintió desde el invierno pasado, sin embargo, pensó que era algo normal debido a la alta carga de trabajo que tuvo la campaña anterior con Dodgers de Los Ángeles.



“Se me detectó una tendinitis en el codo derecho y se me recomendó no tener actividad durante dos semanas, sobre todo para no agravar la lesión y que ésta pueda convertirse en algo muy serio”, señaló el jugador.



Adrián González descartó hablar de su posible salida de la selección mexicana para el ya cercano Clásico Mundial de Beisbol 2017, y sólo confió en recuperarse en estas dos semanas para no tener problemas durante la campaña de Grandes Ligas.



“Al momento no es algo serio, pero debemos cuidarnos para evitar que se convierta en algo más complicado. Es el llamado codo de tenista, que resulta por tener mucho entrenamiento, mucho bateo o de boxeo”, aseveró el cañonero mexicano.



El toletero, de 34 años de edad, indicó que él siempre ha practicado sesiones de boxeo durante sus ratos libres y de pretemporada personal, además del bateo intenso y constante, de ahí que haya tenido este ligero contratiempo en materia de salud.



Adrián González es uno de los pilares de la selección mexicana para el próximo Clásico Mundial de Beisbol 2017, de ahí que su posible salida, sería una lamentable baja para el conjunto “tricolor” azteca.



