Niega juez amparo a Fidel Kuri contra pago de impuestos de Boca del Río

Guillermo Carreón/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-17-20:46:15 Archivo Niega juez amparo a Fidel Kuri contra pago de impuestos

Un juez federal negó el amparo promovido por el dueño del club de los Tiburones Rojos de Veracruz, Fidel Kuri Grajales, contra el requerimiento de pago de impuestos municipales, señaló el alcalde Miguel Ángel Yunes Márquez.



El edil dio a conocer que este viernes el Ayuntamiento de Boca del Río fue notificado sobre la decisión de la justicia federal y comentó que si la directiva no cumple con las disposiciones del Código Hacendario, procederán legalmente contra la empresa del diputado federal.



“Después del famoso amparo que tramitó Kuri, hoy se nos da la razón y se lo negaron. El Código Hacendario marco que tenemos el derecho de hacer un registro del aforo y con base en eso cobrar impuestos y así lo haremos.



“Este viernes ya estuvieron los inspectores contando cuánta gente entró al partido. En cuanto tengamos la cifra haremos el cálculo y están obligados a pagar lo que dice la ley (...) Esto no lo podemos negociar y si no paga habrá consecuencias jurídicas”, expuso.



Yunes Márquez lamentó que el dueño del club no quiera apegarse a la ley y negó que su empresa se haga cargo de la limpia pública o de otros servicios, tal y como lo afirmó en una entrevista con una televisora deportiva.



“Todo lo que argumentó es falso y al final el juez decidió conforme a lo que señala la ley. Yo le diría que deje de lloriquear y pague (...) es un barbaján que no tiene respeto por la autoridad y piensa que merece un trato especial”, sostuvo.



El alcalde boqueño manifestó que no se trata de una persecución política, sino de un procedimiento que se emplea con los empresarios que organizan eventos masivos en los estadios y recintos de la ciudad.