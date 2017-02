En enero recrudeció la violencia en Coatzacoalcos

Archivo Imagen del Golfo/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-17-20:12:20 Coatzacoalcos

Durante el mes de enero la violencia se recrudeció en Coatzacoalcos tal y como se vivió durante el año pasado donde pese a la presencia de las autoridades policiacas se registraron hechos violentos.



En el Observatorio Ciudadano en el Centro sigue registrándose por lo menos 18 delitos en ese sector; otro de los delitos, que resaltan en el boletín 2017 de la organización no gubernamental, se reportaron siete secuestros y tres homicidios dolosos.



Los cuales ocurrieron la mayoría en las colonias Adolfo López Mateos, Francisco Villa, Puerto Esmeralda y El Tesoro, donde también se registran ilícitos como robo a transeúntes, negocios y de vehículos.



Durante el mes de enero se registraron tres robos a casa habitación, cuatro desapariciones, 18 robos de vehículo y 21 robos a negocios en su mayoría registrados en la zona céntrica de la ciudad.





LO ADVIRTIÓ 2016



Sin embargo, durante el mes de enero del año 2016, el Observatorio Ciudadano, advirtió un registro de 29 homicidios dolosos en Coatzacoalcos durante el 2015, donde llegó a contabilizar 47 casos, además de 89 en la región sur.



Así mismo dio a conocer sobre un incremento en los delitos de alto impacto, como el secuestro, el cual incluso alcanzó una cifra histórica en ese periodo.



Tan sólo en enero de ese año, en Coatzacoalcos se registraron 6 homicidios dolosos, 15 robos de vehículo, 17 robos a casa habitación y 12 robos a negocio.





SUBIÓ LA CIFRA



La presencia autoridades estatales durante el mes de diciembre ayudo a reducir el delito de secuestro; en contraste con el registro de este primer mes, donde se han contabilizado por lo menos siete privaciones ilegales de la libertad.



De los cuales en su mayoría siguen sin ser localizados a pesar de que las autoridades policiacas tomaron conocimiento de los hechos; no obstante el robo de vehículo aumento un 12 por ciento, mientras que el robo de a negocio incremento un 75 por ciento con respecto del mes anterior.



Mientras que los robos a casa habitación y desaparición de personas siguen presentes en Coatzacoalcos , registrándose mayormente en las colonias Santa Isabel, Centro, Benito Juárez, Francisco Villa, Petrolera, El Tesoro por mencionar algunas.





EN AUMENTO



En el primero mes de este periodo la ola de violencia, alcanzó a los municipios de Acayucan, Minatitlán y Las Choapas, donde se registraron la mayoría de los hechos violentos; donde se registraron privaciones ilegales de la libertad.



A comparación del mes de diciembre se contabilizaron por lo menos 25 robos de vehículos, 15 robos a negocio, ocho robos a transeúntes.



Pese a los patrullajes de la Policía Naval, Federal y la Secretaría de Seguridad Pública, este incremento general para el delito privación ilegal de la libertad donde se registraron once, lo que representa un 37 por ciento con respecto al mes anterior.



En su último boletín hemerográfico, el Observatorio Ciudadano advirtió que los delitos de alto impacto tampoco han disminuido en Coatzacoalcos y zona Sur.



//TABLA// Enero 2016



Homicidio Secuestro Robo a casa y comercio

Observatorio Ciudadano 6 3 24





//TABLA// Enero 2017

Observatorio Ciudadano Zona Sur

Homicidio Secuestro Robo a casa y comercio



Enero/Coatza-zona sur 10 18 39