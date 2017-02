Abogados de partidos políticos no se especializan en materia electoral, por eso sus apelaciones no proceden: TEP Tweet Xalapa - 2017-02-17 13:58:55 - Ariadna García / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Gran parte de los abogados que trabajan para los partidos políticos carecen de especialización en materia electoral por lo que sus recursos de apelación ante los órganos jurisdiccionales no proceden, reveló el magistrado del Tribunal Electoral de Puebla, Jorge Sánchez Morales.



Entrevistado previo a su ponencia "Los Recursos de Revisión y Apelación: casos prácticos", en el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), explicó que es necesario además difundir la Ley Electoral y de manera precisa los recursos a los que pueden acceder.



"Es muy importante la profesionalización que deben tener los partidos políticos por parte de sus órganos jurídicos internos para efecto de que ellos lo hagan de manera adecuada".



Explicó que la materia electoral es muy especializada por lo que requiere de mayor trabajo.



"Son tantos los distritos, los municipios que se buscan abogados pero la mayoría no son especialistas en materia electoral, pues ellos están en los OPLES, o en el INE y de repente los partidos van por abogados que se dedican a otras materias".



Sostuvo que es necesario difundir los temas electorales pues hay quien los estudia únicamente cuando se tienen comicios.



"Es un gran reto que se tiene. Tenemos que prepararnos a raíz del 2018, donde nos encontramos elecciones federales y locales y por supuesto que los órganos electoral jurisdiccionales tendrán que tener abogados muy preparados en materia contenciosa y los partidos abogados preparados".



Agregó que esa es una oportunidad para los jóvenes que están estudiando para especializarse en materia electoral.

Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario