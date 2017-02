El entorno influye en el estado de salud y los alimentos que se consumen por ello todo cambio tiene que ser integral, señaló Diana Marquínez Tress, presidenta del Colegio Mexicano de Nutriólogos Capítulo Veracruz.



Los cambios de hábitos alimenticios deben mejorar las condiciones físicas, si la persona se siente cansada es síntoma de un consumo deficiente y debe acudirse con un profesional.

\\\"La gente que nos rodeo puede hacer que mejoren los hábitos y el estilo de vida. Dependemos mucho de las personas que nos rodean, sí nos influye, de alguna manera va a permear en nuestros hábitos y por eso veces no sabemos cómo iniciar este tipo de cambios\\\".



Expresó que los cambios deben hacerse desde la casa incluyendo a todos los integrantes de la familia sin descuidar el entorno laboral donde muchas veces la persona se descuida y frustra sus intentos.



\\\"Hay que hablarlo con los amigos, la familia, la pareja de cómo trabajar de que en casa como que ya no haya refrescos o golosinas, por ejemplo. Que sean objetivos claros y todos en la sintonía de que es lo que van a hacer. En el caso de los amigos puede ser ir al gimnasio y puede tener mejores resultados que hacerlo de manera individual\\\".



Insistió que si uno no se siente mejor con los alimentos significa que el cambio no es saludable además que es importante que a través del consenso se modifiquen los hábitos.



Sin embargo, se debe tener presente que lo que es bueno para una persona puede no serlo para otra, por lo que no deben adoptarse tratamientos para bajar de peso sin la recomendación de un experto.



\\\"Si le hizo bien a alguien no significa que le hará bien a todos. Difiero de algunas recomendaciones que te dicen que como te estás desintoxicando te sientes mal, eso no es así. Hay que prestarle atención al cuerpo porque no toda la alimentación te sienta bien. La alimentación saludable te hace sentir mejor, es distinto a los medicamentos\\\", concluyó.