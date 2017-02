Instituciones deben respetar los datos personales: INAI

Los entes estatales, así como el sector privado, están obligados a respetar los datos personales de las personas que llegan a su poder, sin importar que estos sean de una persona acusada de un delito, señaló la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Ximena Puente de la Mora.



En conferencia de prensa tras acudir al Congreso del Estado para la “Jornada por la Armonización de Protección de Datos Personales”, refirió que las instituciones están obligadas a establecer un “piso mínimo” para garantizar este Derecho.



Esto al ser cuestionada sobre casos en los que, por cuestiones políticas o de cualquier índole, se filtra a los medios de comunicación datos personales, incluso en casos de presuntos responsables de delitos sin que hayan recibido una sentencia.



“Hay que garantizar el piso mínimo de protección de datos en todos los niveles, no solamente en materia penal”, subrayó, recordando que ya hay sanciones para los responsables de hacer uso indebido de la información personal de un individuo.



En ese sentido, refirió que el sector público debe de estar consciente de la entrada en vigencia de la Ley General de Protección de Datos Personales.



“Hay tres pilares fundamentales: la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información; la Ley General de Datos Personales, que impone la obligación de los Estados de la República (…), así como próximamente la Ley General de Archivos”.



Recordó que en el caso la Ley de Protección de Datos los Estados de la República como Veracruz están obligados a armonizar sus leyes en la materia en tan solo seis meses.



“Pero la protección de datos personales ya es un Derecho fundamental reconocido en la Constitución por el artículo 16; todas y todos tenemos derecho, acceso, rectificación, cancelación y oposición”, planteó.



Explicó que no importa que la información esté en manos del sector privado o del sector público, ya que la Ley General abarca ambas partes.



“Debemos de hacer hincapié con todas las autoridades de que cada vez que recabemos datos personales o de que queramos utilizar datos personales, debemos de tener necesariamente el consentimiento de las personas”.



Subrayó que de no ser así hay responsabilidades marcadas para en la norma, con medidas de apremio y sanciones para funcionarias y funcionarios que incumplan.