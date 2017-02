Resucitan fallida convocatoria del IVAI

Ya que existe jurisprudencia en la materia, en el nuevo proceso para elegir al tercer comisionado del IVAI se tendrán que contemplar a los aspirantes que se registraron en la fallida convocatoria del año pasado.



Así lo explicó la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Yolli García Álvarez.

Subrayó que hay criterios del Poder Judicial Federal que dicen que si una persona participó en un proceso que no concluyó, no se puede abrir una nueva convocatoria sin que se tomen en cuenta sus derechos.



“Si el Congreso en este momento determina abrir una nueva convocatoria sin tomar en cuenta a todos aquellos que venían desde la anterior convocatoria, esto podría traer como consecuencia que ellos impugnen”, advirtió la comisionada.

Hay que recordar que el año pasado los diputados de la LXIII Legislatura lanzaron una convocatoria en la que se presentaron 26 aspirantes, sin embargo se acusó que buscaban imponer al ex funcionario estatal Gabriel Deantes Ramos como comisionado, lo que no se pudo concretar.



“El proceso anterior no se concluyó, nunca se cerró, entonces lo que este Congreso está cuidando es que no sea impugnada la nueva convocatoria y que se tomen en cuenta los Derechos adquiridos por parte de los aspirantes”, explicó García Álvarez.



Apuntó que el IVAI ha trabajado con la actual LXIV Legislatura y se está proyectando que en breve se lanzará un concurso nuevo para que más gente se inscriba, dándole mayor difusión y que así más aspirantes se apunten.



García Álvarez reconoció que ante la falta de un tercer comisionado en el IVAI han tenido una mayor carga de trabajo, pero hasta la fecha ningún asunto ha quedado fuera de plazo o ha sido desatendido.