En Cosoleacaque colonos sin agua durante 6 días

René Martínez/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-16-16:55:50 Cosoleacaque Vecinos del Naranjito carece de agua a pesar de tener tres pozos cerca

A pesar de que la CAEV tiene el control del agua en todo el municipio de Cosoleacaque, desconocía que vecinos del conjunto habitacional Naranjito estuvieran sin el preciado liquido por más de seis días.



César Vicente Soto Santiago, Jefe Comercial y Administrativo del CAEV en Cosoleacaque, entrevistado por diferentes medios de información, dijo, “nos reportan que tienen seis días sin agua en la colonia el Naranjito”.



“Con justa razón estas molestos, ahorita venimos a checar la situación que es lo que vamos a hacer y le comento de antemano vamos a revisar porque no tienen agua y a la vez platicamos con el tema de regularización del pago, tenemos de conocimientos que llevan varios años sin pagar el servicio del agua, no hay quien se haga responsable de la situación de agua de ellos, nuestro compromiso es que nos hagamos cargo del servicio, pero también se vea un ingreso al sistema”, dijo.



“De hecho aquí en esta zona hay tres pozos, todos tienen sus tomas de agua, la infraestructura hidráulica, ya está únicamente pedimos los pagos, obviamente tenemos que revisar las líneas saber en qué condiciones se encuentran”, añadió.



El problema es que no hay quien se haga responsable, el pozo prácticamente no es de nadie, lo tiene el ayuntamiento a su concesión ni el ayuntamiento ni CAEV cobran, al no ver un ingreso a nosotros nos piden el auxilio lo hacemos con mucho gusto pero aquí no se genera un ingreso.