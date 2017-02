Insuficiente reciclaje para combatir contaminación

El reciclaje no es suficiente para abatir la contaminación; la sociedad debe reflexionar y cambiar sus hábitos de consumo para reducir el impacto de sus acciones y modos de vida, aseveró María Esther Ortega Reyes, directora de Juventud de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.



En visita a Veracruz para participar en el Foro Internacional Sobre Cambio Climático, El reto y desafío del cambio climático, destacó que la sociedad civil debe involucrarse activamente en políticas verdes.



Aclaró que los esfuerzos aislados de algunos sectores por realizar limpieza de playas y acopio de desechos para que no contaminen el manto freático y cuerpos acuáticos es loable pero de mínimo impacto a favor de la naturaleza.



“No es suficiente, es una campaña de un día, pero es importante. La Secretaría colabora con una televisora, pero los jóvenes deben hacer una campaña constante todo el año porque con un día no se concientiza ni se sensibiliza sobre la problemática y saber cómo impacta ésta.



“El reciclaje no es suficiente; es necesario por la forma en que consumimos. Yo creo que educarnos en un consumo sustentable, en un consumo moderado, es importante ver de qué manera consumimos”, remarcó Ortega Reyes.



Consideró útiles medidas como la que tomó Marcelo Ebrard cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal para que en los supermercados sólo usaran bolsas de material biodegradable, pero dijo que se debe ir más allá, por ejemplo envasando los productos con material amigable con el ambiente.



“En algunos funciona, en otros no. Creo que es más conciencia social, decir ‘compraré esta marca porque ayuda a que el impacto ambiental sea menor’; es ahí donde la sociedad normará el consumo: qué compra, qué aporta, qué afecta más.



Creo que el gobierno pretende regulaciones paulatinas, pero creo que la sociedad es importante que ayudemos”, subrayó.



Mencionó que en el año 2016 se realizaron 27 foros con una red de más de 16 mil jóvenes que trabaja con la Semarnat, para hacer conciencia sobre la biodiversidad y la importancia de preservarla.



Dijo que según una consulta realizada entre ellos, el 94 por ciento de los jóvenes se interesa y le preocupa el cambio climático y en otro rubro, el 93 por ciento está interesado en la biodiversidad y está dispuesto a trabajar en ese renglón desde su trinchera.



La encuesta arrojó que los jóvenes necesitan discusiones, foros, talleres, conferencias, para saber cuál es en realidad la problemática y cómo mejorar su entorno desde sus trincheras o desde su ámbito de trabajo, informó.



Resaltó que no se necesita ser gobierno pues la sociedad civil puede realizar múltiples acciones como las mencionadas, y en Veracruz ya trabaja la Voz de las Ideas en coordinación con jóvenes de todo el estado.



“Coordinan acciones y hacen eventos. Ése es el plan de trabajo que vengo a hacer a Veracruz para que inviten a más jóvenes a formar parte de esos talleres, hacer alianzas con universidades para que abran espacios de colaboración, hacer foros, talleres, conferencias para divulgar esto.



Reconoció el trabajo de los jóvenes y dijo que para ella son de gran importancia los resultados de la encuesta, así como la actitud de las nuevas generaciones respecto a la conservación ambiental.