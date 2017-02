Relación México -EU no debe afectar a tecnológicos

A pesar de la situación que se vive en Estados Unidos con las nuevas políticas migratorias, hay confianza en que los estudiantes de tecnológicos del país no se vean afectados pues su estancia es legal, señaló Marcela de León Saldaña, directora de Promoción Cultural y Deportiva del Tecnológico Nacional de México (TecNM).



“Sí hay estudiantes en Estados Unidos. Hay varios convenios con universidades estadounidenses que tenemos ahorita. No puedo decir el número porque eso le corresponde al área de Vinculación, pero sí hay intercambios académicos, pero tenemos plena seguridad de que no pasará nada”, externó.



De León Saldaña expuso que hay convenios firmados por los rectores de esas instituciones educativas y el director general del Tecnológico de México, quien ha marcado la pauta del intercambio, sobre todo en las industrias aeroespacial y en la automotriz, que son las que han estado vinculándose con universidades de ese país.



“Hasta ahorita nuestra postura es de continuar, como desde el inicio, con el acuerdo de que nuestros estudiantes están allá por estancias y también se tienen estudiantes de intercambio aquí y no sólo de Estados Unidos, sino de varios países”, señaló.



La directora de Promoción Cultural y Deportiva del TecNM reconoció que es lamentable lo que está ocurriendo en la vecina nación del norte con los mexicanos debido a la perspectiva que tiene el presidente de ese lugar.



Sin embargo, destacó que también está el reconocimiento de muchas personas, intelectuales, que creen que México sigue siendo un país importante y valioso y esa transición política no debe tener mayor importancia.



De León Saldaña estuvo de visita en Orizaba para atestiguar el abanderamiento de la delegación del Instituto Tecnológico de Orizaba (ITO) que acudirá al encuentro nacional de bandas de guerra y escoltas del 21 al 28 del presente en Saltillo Coahuila, así como para verificar avances del 36 Festival Nacional Estudiantil de Arte y Cultura que se realizará en el mes de mayo.