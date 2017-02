Segob y Fiscalía de Veracruz revictimizan y humillan a los familiares de desaparecidos

Jesús Ruiz/ Agencia Imagen del Golfo2017-02-16-16:42:11 Xalapa Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, y Jorge Winckler Ortiz, fiscal general, recibieron críticas por los familiares, a quienes hicieron esperar dos horas antes de la reunión pactada en Xalapa. enojados los integrantes de los colectivos les dieron la espalda a los funcionarios.

Nuevamente una reunión entre las autoridades federales y estatales con los colectivos de madres de desaparecidos en Veracruz se realizó entre reclamos a los funcionarios, a quienes incluso les dieron la espalda.



Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB y Jorge Winckler Ortiz, fiscal general, recibieron críticas por los familiares, luego de que tuvieron que esperar el inicio de la reunión de este jueves durante dos horas.



En la Sala de Juntas de la FGE, los padres y madres que se dieron cita, recriminaron a ambos funcionarios que no se haya dado el trato debido a las víctimas, ya que incluso tuvieron que esperar afuera del inmueble.



\"Les vale madre\", dijo Pedro Mávil, padre de Gema Mávil, minutos antes de la llegada de los funcionarios, por lo que entraron por entrar a la fuerza al inmueble



Por esta razón, los colectivos le dieron la espalda a Campa Cifrián a su llegada, quien justificó que el retraso fue debido a las condiciones climáticas que no permitieron que el avión en el que se trasladó aterrizara en Xalapa, teniendo que ir a Veracruz y luego viajar por carretera.



Los familiares aceptaron su disculpa, pero reclamaron que durante ese tiempo nadie de la Fiscalía les explicó lo que estaba pasando, ni siquiera el fiscal general, Jorge Winckler.



\"Estuvimos más de una hora paradas y tuvimos que subir por nuestra propia presión, es un trato que no nos merecemos\", recriminó Lucía de los Ángeles Díaz, del Colectivo Solecito.



Winckler Ortiz también se disculpó, argumentando que algunas cosas no están bajo su control, garantizando que algo así no volverá a pasar.



Tras señalar que habían ingresado a la fuerza a la sala de juntas, Winckler Ortiz solo dijo \"ok, nadie puede entrar a la fuerza a la fiscalía\", lo que ocasionó la indignación de los familiares de desaparecidos.