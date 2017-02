Ante Tigres, nos enfrentaremos a 80 millones en ataque: Briseño

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-02-15-21:26:36 Veracruz Briseño tendrá la misión de parar a la delantera Tigre. (Medio Tiempo)

El defensa de los Tiburones Rojos de Veracruz, Antonio Briseño, destacó el hecho de enfrentar en la Jornada 7, a una de las ofensivas más poderosas de la Liga MX y dejó en claro que eso no será motivo para no intentar sumar tres puntos el próximo viernes ante Tigres, informa Medio Tiempo.



"Somos una de las mejores defensivas, pero si te enfrentas a 70-80 millones (de pesos) en la delantera, entonces tienen jugadores importantes pero nuestro fuerte es el trabajo en equipo y vamos a sacar esto adelante y vamos a tratar de que hagamos el mejor partido para sacar los tres puntos”.



El futbolista escualo, espera que su equipo, pueda aprovechar el momento que vive el campeón, al no sumar de a tres en sus últimos partidos.



"A ellos les ha pesado jugar el 25 de diciembre la final, sí tuvieron vacaciones pero no hicieron pretemporada, entonces todo equipo llega a un tope y baja, ellos están ahí así que mata gusano o gusano te mata, ya lo tienes en el suelo, písalo y trata de ganar porque al final el futbol es de momentos, el momento es de que no andan bien y hay que sacarle provecho a eso”.



Este viernes en el Luis “Pirata” Fuente, se abrirá la actividad de la Jornada 7 cuando Veracruz se enfrente a Tigres.









http://www.mediotiempo.com/futbol/2017/02/15/nos-enfrentaremos-a-80-millones-en-ataque-briseno