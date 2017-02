Migrante mexicana se refugia en iglesia de Denver

La indocumentada mexicana Jeanette Vizguerra Ramírez se refugio hoy en una iglesia de Denver, Colorado, para desafiar, amparada tras las paredes del templo, una orden de deportación y luchar desde ahí por su permanencia en Estados Unidos.



Vizguerra Ramírez, quien ha vivido en Denver desde hace casi dos décadas y tiene cuatro hijos, tres de ellos nacidos en Estados Unidos, ingresó la mañana de este miércoles a la iglesia First Unitarian Society, de Denver, al declinar acudir a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) como tenía programado, ante el temor de ser detenida y deportada, informó Notimex.



Durante los últimos cinco años, Vizguerra Ramírez había tramitado y obtenido un permiso de \"permanencia de remoción\", que es válido por un año. Su actual permiso expiró la semana pasada y temía que si ahora acudía a renovarlo sería detenida y deportada.



Este miércoles, el abogado de Vizguerra Ramírez acudió ante la ICE en su representación y le fue notificado oficialmente la negación del permiso.



Shawn Neudauer, vocera de la ICE para la región central de Estados Unidos, difundió un breve comunicado en el que informa que: \"Vizguerra Ramírez es una prioridad de aplicación de la ley ICE\", bajo las nuevas leyes de migración.



\"Tomé la decisión correcta\", dijo Vizguerra Ramírez, ante decenas de simpatizantes que la acompañaron hasta la Iglesia. \"Sabía en el fondo de mi corazón que esta vez sería diferente, que si acudía me detendrían\", indicó.



\"Desde aquí adentro voy a continuar mi lucha . Me voy a mantener luchando, hay muchas familias en esta misma situación\", expresó.



\"Esto no es sólo un ataque contra mí, sino un ataque contra toda la comunidad de inmigrantes\", dijo Vizguerra Ramírez. \"Tenemos que mirar y ver qué vamos a hacer, cómo vamos a tomar medidas para protegernos a nosotros mismos\", señaló.



Su caso es similar al de la mexicana Guadalupe García de Rayos, quien fue detenida y deportada la semana pasada a México, tras acudir a la oficina de la ICE en Phoenix, Arizona, a renovar su permiso de \"permanencia de remoción\".



