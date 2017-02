Puzder se retira de contienda por falta de votos

El nominado a secretario del Trabajo, Andrew Puzder, se retiró hoy de la contienda poco después que el liderazgo republicano notificó a la Casa Blanca que carecía de los votos para ser confirmado, en un nuevo revés político al presidente estadunidense Donald Trump.



Puzder, presidente de la empresa CKE, matriz de las cadenas de restaurantes Carl\'s Jr. y Hardee\'s, fue duramente criticado por grupos de defensa de los derechos laborales y sindicatos por lo que calificaron como hostilidad hacia los trabajadores y hacia las mujeres.



\"Después de una cuidadosa consideración y discusión con mi familia estoy retirando mi nominación para secretario de Trabajo\", señaló Puzder en una declaración un día antes de su audiencia de confirmación, que había sido pospuesta en varias ocasiones, informó Reuters.



\"Me siento honrado por haber sido considerado por el presidente Donald Trump para dirigir el Departamento de Trabajo y poner a los trabajadores y negocios estadunidenses en el camino hacia una prosperidad sustentable\", remató.



Apenas la semana pasada, Puzder admitió haber contratado a una mujer indocumentada y tenerla como empleada doméstica en su residencia en California, publicó Reuters.



\"Mi esposa y yo contratamos a una trabajadora doméstica durante unos cuantos años, durante los cuales no tuve conocimiento de que no estaba autorizada a trabajar legalmente en Estados Unidos\", señaló el empresario en un comunicado a los medios de comunicación.



\"Cuando me enteré de su estatus, inmediatamente pusimos fin a su empleo y le ofrecimos ayuda para legalizarse. Hemos pagado por completo los impuestos al IRS (Servicio Interno de Rentas) y al estado de California y presentado toda la información sobre su empleo\", agregó en esa ocasión.



Aunque la Casa Blanca mantuvo en todo momento que Puzder no tenía la intención de retirar su nominación al Departamento del Trabajo, la falta de votos aprobatorios pareció precipitar el retiro de su candidatura.





CON INFORMACIÓN DE REUTERS



